El Pollo Loco Holdings Aktie
WKN DE: A117LA / ISIN: US2686031079
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: El Pollo Loco gewährt Anlegern Blick in die Bücher
El Pollo Loco präsentiert in der voraussichtlich am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
6 Analysten schätzen, dass El Pollo Loco für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,278 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll El Pollo Loco nach den Prognosen von 6 Analysten 130,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 125,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,973 USD, gegenüber 0,900 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 503,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 490,1 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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