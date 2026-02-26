Erste Schätzungen: El Pollo Loco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

El Pollo Loco präsentiert in der voraussichtlich am 12.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,201 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 122,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 114,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,932 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,860 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 488,6 Millionen USD, gegenüber 473,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at