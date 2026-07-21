Elanco Animal Health Aktie

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WKN DE: A2N6BH / ISIN: US28414H1032

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Elanco Animal Health legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elanco Animal Health lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,268 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,31 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Elanco Animal Health einen Umsatz von 1,24 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 USD im Vergleich zu -0,470 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 5,07 Milliarden USD, gegenüber 4,72 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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