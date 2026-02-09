Elanco Animal Health Aktie

Elanco Animal Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6BH / ISIN: US28414H1032

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Elanco Animal Health legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Elanco Animal Health wird voraussichtlich am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,113 USD je Aktie gegenüber -0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,09 Milliarden USD gegenüber 1,02 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,933 USD im Vergleich zu 0,680 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 4,66 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,44 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Elanco Animal Health Inc Registered Shs

Analysen zu Elanco Animal Health Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Elanco Animal Health Inc Registered Shs 21,33 3,65% Elanco Animal Health Inc Registered Shs

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

