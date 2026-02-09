Elanco Animal Health Aktie
Erste Schätzungen: Elanco Animal Health legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Elanco Animal Health wird voraussichtlich am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,113 USD je Aktie gegenüber -0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,09 Milliarden USD gegenüber 1,02 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,933 USD im Vergleich zu 0,680 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 4,66 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,44 Milliarden USD.
