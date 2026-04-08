Elanders A b Aktie

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WKN: 912028 / ISIN: SE0000119299

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Elanders A B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Elanders A B wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,825 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,400 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Elanders A B 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,76 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 14,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Elanders A B 3,23 Milliarden SEK umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,16 SEK, gegenüber -1,530 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 11,63 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,20 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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