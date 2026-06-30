Erste Schätzungen: Elanders A B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elanders A B lädt voraussichtlich am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,22 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Elanders A B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 SEK in den Büchern gestanden.

Elanders A B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,04 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,61 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,530 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,63 Milliarden SEK, gegenüber 12,20 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at