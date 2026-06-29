Elanders A b Aktie
WKN: 912028 / ISIN: SE0000119299
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29.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Elanders A B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Elanders A B stellt voraussichtlich am 14.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,22 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Elanders A B 0,000 SEK je Aktie eingenommen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,79 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 8,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,04 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,61 SEK, gegenüber -1,530 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 11,63 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 12,20 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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