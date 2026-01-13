Erste Schätzungen: Elanders A B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Elanders A B wird voraussichtlich am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,75 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Elanders A B ein EPS von -0,480 SEK je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 16,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,77 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,17 Milliarden SEK aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 3,67 SEK, gegenüber 4,98 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 12,31 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 14,14 Milliarden SEK generiert worden waren.

