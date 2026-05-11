Elbit Systems Aktie
WKN: 904218 / ISIN: IL0010811243
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11.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Elbit Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Elbit Systems veröffentlicht voraussichtlich am 26.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,93 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Elbit Systems 8,49 ILS je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,11 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 6,85 Milliarden ILS erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,88 USD, wohingegen im Vorjahr noch 39,29 ILS vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,00 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 27,38 Milliarden ILS waren.
Redaktion finanzen.at
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