Erste Schätzungen: Elbit Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Elbit Systems wird voraussichtlich am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 9,63 ILS je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,25 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 7,06 Milliarden ILS im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 14,63 USD, gegenüber 39,29 ILS je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 9,18 Milliarden USD im Vergleich zu 27,38 Milliarden ILS im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at