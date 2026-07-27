Elbit Systems Aktie
WKN: 904218 / ISIN: IL0010811243
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Elbit Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Elbit Systems wird voraussichtlich am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 9,63 ILS je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,25 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 7,06 Milliarden ILS im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 14,63 USD, gegenüber 39,29 ILS je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 9,18 Milliarden USD im Vergleich zu 27,38 Milliarden ILS im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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