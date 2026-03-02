|
Erste Schätzungen: Elbit Systems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Elbit Systems stellt voraussichtlich am 17.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,82 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,40 ILS erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,10 Milliarden USD für Elbit Systems, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,15 Milliarden ILS erzielt wurde.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,69 USD, gegenüber 26,58 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 7,91 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 25,27 Milliarden ILS generiert wurden.
