Erste Schätzungen: Eldorado Gold stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Eldorado Gold äußert sich voraussichtlich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,749 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,710 CAD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 12,83 Prozent auf 693,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Eldorado Gold noch 615,0 Millionen CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,21 CAD aus, während im Fiskalvorjahr 1,95 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,40 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,81 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at