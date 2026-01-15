Erste Schätzungen: Electric Power Development legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Electric Power Development wird voraussichtlich am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 119,70 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 171,03 JPY je Aktie vermeldet.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 300,60 Milliarden JPY gegenüber 318,23 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,54 Prozent.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 532,08 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 505,64 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1.223,24 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.316,67 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at