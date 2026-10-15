Electric Power Development Aktie
WKN: A0B78P / ISIN: JP3551200003
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Electric Power Development stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Electric Power Development wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 133,90 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 61,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 38,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 445,30 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 321,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 485,10 JPY je Aktie, gegenüber 325,51 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1.409,58 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1.182,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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