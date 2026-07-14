Erste Schätzungen: Electrolux (B) (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Electrolux (B) (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Electrolux (B) (spons ADRs) ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,24 Prozent auf 3,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Electrolux (B) (spons ADRs) noch 3,24 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,389 USD, gegenüber 0,360 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 13,65 Milliarden USD im Vergleich zu 13,43 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at