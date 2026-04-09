Erste Schätzungen: Electrolux (B) (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Electrolux (B) (spons ADRs) gibt voraussichtlich am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,221 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 636,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 9,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,05 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,78 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,660 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,22 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 13,43 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at