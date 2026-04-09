Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-

Electrolux AB Aktie

Electrolux AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919231 / ISIN: US0101982082

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Electrolux (B) (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Electrolux (B) (spons ADRs) gibt voraussichtlich am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,221 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 636,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 9,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,05 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,78 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,660 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,22 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 13,43 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Electrolux AB (B) (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Electrolux AB (B) (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Electrolux AB (B) (spons. ADRs) 13,80 7,10% Electrolux AB (B) (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen