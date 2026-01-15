Erste Schätzungen: Electrolux (B) (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Electrolux (B) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Electrolux (B) (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,481 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 8,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,80 Milliarden USD gegenüber 3,52 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,718 USD, gegenüber -0,980 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 14,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 12,89 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at