Electrolux Professional AB Registeres b Aktie

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WKN DE: A2P1MJ / ISIN: SE0013747870

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Electrolux Professional Registeres B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Electrolux Professional Registeres B wird voraussichtlich am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,635 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Electrolux Professional Registeres B 0,690 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,87 Milliarden SEK – ein Minus von 6,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Electrolux Professional Registeres B 3,07 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,49 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,56 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,05 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 12,17 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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