Erste Schätzungen: Electrolux Professional Registeres B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Electrolux Professional Registeres B gibt voraussichtlich am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,713 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,760 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Electrolux Professional Registeres B mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,20 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,04 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,10 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,56 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 11,91 Milliarden SEK, gegenüber 12,17 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at