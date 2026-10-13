Electrolux Professional AB Registeres b Aktie
WKN DE: A2P1MJ / ISIN: SE0013747870
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Electrolux Professional Registeres B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Electrolux Professional Registeres B lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,773 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 452,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Electrolux Professional Registeres B 0,140 SEK je Aktie vermeldete.
Electrolux Professional Registeres B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,83 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,82 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,27 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,56 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,87 Milliarden SEK, gegenüber 12,17 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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