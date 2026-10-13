Electrolux Professional AB Registeres b Aktie

Electrolux Professional AB Registeres b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P1MJ / ISIN: SE0013747870

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Electrolux Professional Registeres B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Electrolux Professional Registeres B lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,773 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 452,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Electrolux Professional Registeres B 0,140 SEK je Aktie vermeldete.

Electrolux Professional Registeres B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,83 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,82 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,27 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,56 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,87 Milliarden SEK, gegenüber 12,17 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Electrolux Professional AB Registeres Shs -B-

mehr Nachrichten

Analysen zu Electrolux Professional AB Registeres Shs -B-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Electrolux Professional AB Registeres Shs -B- 4,19 -0,95% Electrolux Professional AB Registeres Shs -B-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen belasten: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich im Minus. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen