Erste Schätzungen: Electrolux Professional Registeres B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Electrolux Professional Registeres B wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,755 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 0,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,750 SEK je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,14 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 5,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Electrolux Professional Registeres B einen Umsatz von 3,33 Milliarden SEK eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,21 SEK, gegenüber 2,79 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 12,22 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 12,58 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at