Electrolux AB Registered a Aktie

Electrolux AB Registered a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C9T7 / ISIN: SE0016589170

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Electrolux Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Electrolux Registered A lädt voraussichtlich am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,325 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,72 Prozent verringert. Damals waren 0,360 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 31,28 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Electrolux Registered A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 31,23 Milliarden SEK aus.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,83 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,79 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 129,53 Milliarden SEK, gegenüber 131,74 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Electrolux AB Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Electrolux AB Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Electrolux AB Registered Shs -A- 24,80 0,00% Electrolux AB Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen vorwiegend schwächer
In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen