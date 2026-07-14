Erste Schätzungen: Electrolux Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Electrolux Registered A lädt voraussichtlich am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,325 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,72 Prozent verringert. Damals waren 0,360 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 31,28 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Electrolux Registered A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 31,23 Milliarden SEK aus.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,83 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,79 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 129,53 Milliarden SEK, gegenüber 131,74 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at