WKN DE: A3C9T7 / ISIN: SE0016589170

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Electrolux Registered A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Electrolux Registered A präsentiert voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,26 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,560 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 5,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 35,84 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 37,97 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,38 SEK je Aktie, gegenüber -5,160 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 131,89 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 136,29 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Electrolux AB Registered Shs -A- 70,00 1,45%

