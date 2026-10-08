Electrolux AB Registered a Aktie
WKN DE: A3C9T7 / ISIN: SE0016589170
|
08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Electrolux Registered A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Electrolux Registered A veröffentlicht voraussichtlich am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,560 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,390 SEK erwirtschaftet wurden.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent auf 33,31 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,32 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,28 SEK, gegenüber 1,79 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 131,47 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 131,74 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Electrolux AB Registered Shs -A-
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: Electrolux Registered A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Electrolux Registered A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Electrolux Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: Electrolux Registered A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.04.26
|Erste Schätzungen: Electrolux Registered A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Electrolux AB Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Electrolux AB Registered Shs -A-
|25,80
|-3,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.