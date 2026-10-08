Electrolux AB Registered a Aktie

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WKN DE: A3C9T7 / ISIN: SE0016589170

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Electrolux Registered A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Electrolux Registered A veröffentlicht voraussichtlich am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,560 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,390 SEK erwirtschaftet wurden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent auf 33,31 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,32 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,28 SEK, gegenüber 1,79 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 131,47 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 131,74 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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