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Electrolux AB Registered a Aktie

Electrolux AB Registered a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C9T7 / ISIN: SE0016589170

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Electrolux Registered A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Electrolux Registered A wird voraussichtlich am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

6 Analysten schätzen, dass Electrolux Registered A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 SEK je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 32,58 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Electrolux Registered A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 30,44 Milliarden SEK aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,07 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 3,25 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 129,12 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 131,74 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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