Erste Schätzungen: Electrolux Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Electrolux Registered B wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,26 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Electrolux Registered B 0,560 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,60 Prozent auf 35,84 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Electrolux Registered B noch 37,97 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,39 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,160 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 131,83 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 136,29 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at