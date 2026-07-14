Erste Schätzungen: Electrolux Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Electrolux Registered B präsentiert in der voraussichtlich am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,325 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,360 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 31,23 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,28 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,88 SEK je Aktie, gegenüber 1,79 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 129,90 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 131,74 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at