Electrolux AB Registered b Aktie
WKN DE: A3C35N / ISIN: SE0016589188
|
09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Electrolux Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Electrolux Registered B wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,01 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Electrolux Registered B 0,160 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 6,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 30,44 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,58 Milliarden SEK umgesetzt.
Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,24 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,25 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 129,21 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 131,74 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Electrolux AB Registered Shs -B-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Electrolux Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|Ausblick: Electrolux Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Electrolux Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Electrolux Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Electrolux Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Electrolux AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Electrolux AB Registered Shs -B-
|5,77
|-2,14%