Erste Schätzungen: Elekta A B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elekta A B wird voraussichtlich am 05.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,441 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Elekta A B noch 0,890 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,83 Prozent auf 4,37 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Elekta A B noch 4,70 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,17 SEK im Vergleich zu 0,620 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 17,17 Milliarden SEK, gegenüber 18,02 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

