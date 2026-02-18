Elekta A b Aktie

Elekta A b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896279 / ISIN: SE0000163628

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Elekta A B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elekta A B wird voraussichtlich am 05.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,441 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Elekta A B noch 0,890 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,83 Prozent auf 4,37 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Elekta A B noch 4,70 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,17 SEK im Vergleich zu 0,620 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 17,17 Milliarden SEK, gegenüber 18,02 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Elekta ABShs -B- Fria

mehr Nachrichten

Analysen zu Elekta ABShs -B- Fria

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Elekta ABShs -B- Fria 5,21 2,56% Elekta ABShs -B- Fria

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen