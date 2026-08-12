Elekta A b Aktie

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WKN: 896279 / ISIN: SE0000163628

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12.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Elekta A B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Elekta A B wird voraussichtlich am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten schätzen, dass Elekta A B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,465 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,64 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,65 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,84 SEK, gegenüber -1,360 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 17,23 Milliarden SEK im Vergleich zu 16,72 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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