Erste Schätzungen: Elekta A B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Elekta A B stellt voraussichtlich am 26.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,594 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Elekta A B ein EPS von 0,550 SEK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,07 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 6,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,34 Milliarden SEK in den Büchern standen.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,39 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,620 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 17,43 Milliarden SEK, gegenüber 18,02 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at