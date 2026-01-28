Elektroimportoren AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QLA1 / ISIN: NO0010911902
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Elektroimportoren AS Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Elektroimportoren AS Registered wird sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,520 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Elektroimportoren AS Registered 0,450 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,19 Prozent auf 573,0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Elektroimportoren AS Registered noch 520,0 Millionen NOK umgesetzt.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,590 NOK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,900 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 1,77 Milliarden NOK, gegenüber 1,63 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
