Erste Schätzungen: Elektroimportoren AS Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Elektroimportoren AS Registered stellt voraussichtlich am 07.11.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,070 NOK gegenüber -0,220 NOK im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 418,1 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 4,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 401,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,030 NOK, gegenüber -0,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,64 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,60 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at