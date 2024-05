Erste Schätzungen: Elektroimportoren AS Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Elektroimportoren AS Registered lädt voraussichtlich am 15.05.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,295 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,180 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Elektroimportoren AS Registered nach der Prognose von 1 Analyst 363,0 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 383,0 Millionen NOK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,639 NOK im Vergleich zu -0,480 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 1,68 Milliarden NOK, gegenüber 1,60 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at