Erste Schätzungen: Elektroimportoren AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Elektroimportoren AS Registered stellt voraussichtlich am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,166 NOK gegenüber 0,000 NOK im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Elektroimportoren AS Registered nach den Prognosen von 2 Analysten 405,6 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 367,2 Millionen NOK umgesetzt worden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,35 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,630 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,97 Milliarden NOK, gegenüber 1,79 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at