Element Financial Aktie
WKN DE: A1JYQL / ISIN: CA2861812014
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Element Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Element Financial stellt voraussichtlich am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,354 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,430 CAD je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 322,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 790,2 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,980 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,30 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,10 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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