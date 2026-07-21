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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Element Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Element Financial wird sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,349 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 CAD erwirtschaftet worden.

Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 320,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 750,2 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,42 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,980 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,31 Milliarden USD, gegenüber 3,10 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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