Element Financial Aktie

WKN DE: A1JYQL / ISIN: CA2861812014

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Element Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Element Financial stellt voraussichtlich am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten schätzen, dass Element Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,336 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 313,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 867,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,25 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,32 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1,19 Milliarden USD, gegenüber 3,02 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Element Financial Corp

Analysen zu Element Financial Corp

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel

Element Financial Corp 21,80

