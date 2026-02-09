Element Financial Aktie
WKN DE: A1JYQL / ISIN: CA2861812014
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Element Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Element Financial stellt voraussichtlich am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
10 Analysten schätzen, dass Element Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,336 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 313,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 867,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,25 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,32 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1,19 Milliarden USD, gegenüber 3,02 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Element Financial Corp
|
06:21
|Erste Schätzungen: Element Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Element Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Element Financial präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Element Financial Corp
Aktien in diesem Artikel
|Element Financial Corp
|21,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.