Erste Schätzungen: Element Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Element Financial wird voraussichtlich am 10.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,224 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Element Financial 0,200 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 7,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 254,1 Millionen CAD gegenüber 235,4 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,936 CAD aus. Im Vorjahr waren 0,840 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,03 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 973,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at