Erste Schätzungen: Elevance Health stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Elevance Health veröffentlicht voraussichtlich am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 49,82 Milliarden USD – ein Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Elevance Health 45,44 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 29,99 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 25,68 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 198,52 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 176,81 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at