Elevance Health Aktie

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WKN DE: A12FMV / ISIN: US0367521038

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06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Elevance Health veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Elevance Health lädt voraussichtlich am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 22 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,67 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Elevance Health noch 5,32 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 49,30 Milliarden USD aus – eine Minderung von 2,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Elevance Health einen Umsatz von 50,71 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 27,20 USD, gegenüber 25,21 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 197,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 199,13 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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