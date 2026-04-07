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WKN DE: A12FMV / ISIN: US0367521038

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Elevance Health zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Elevance Health veröffentlicht voraussichtlich am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 10,74 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Elevance Health ein EPS von 9,61 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,38 Prozent auf 48,21 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 25,86 USD, gegenüber 25,21 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 193,05 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 199,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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