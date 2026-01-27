Erste Schätzungen: Elgi Equipments stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Elgi Equipments wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 2,95 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,55 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Elgi Equipments nach den Prognosen von 3 Analysten 9,31 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,48 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,80 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 11,09 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 38,68 Milliarden INR, gegenüber 35,10 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at