Erste Schätzungen: Elgi Equipments stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Elgi Equipments wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,30 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Elgi Equipments noch 2,71 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,70 Prozent auf 9,85 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 15,57 INR, gegenüber 13,65 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 44,18 Milliarden INR im Vergleich zu 39,51 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at