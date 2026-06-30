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WKN: 615402 / ISIN: FI0009007884

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30.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Elisa stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Elisa präsentiert in der voraussichtlich am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,598 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 6,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Elisa 0,560 EUR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 557,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 552,4 Millionen EUR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 EUR, gegenüber 2,13 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 2,27 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,26 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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