Erste Schätzungen: Elisa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Elisa stellt voraussichtlich am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,574 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Elisa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,510 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,86 Prozent auf 596,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Elisa noch 579,7 Millionen EUR umgesetzt.

18 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,23 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,27 Milliarden EUR, gegenüber 2,19 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at