Erste Schätzungen: Elisa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Elisa lädt voraussichtlich am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,599 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,96 Prozent erhöht. Damals waren 0,560 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Elisa in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 567,2 Millionen EUR im Vergleich zu 555,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,52 EUR, gegenüber 2,13 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 2,31 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,26 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at