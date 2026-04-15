Elkem Asa Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JGEL / ISIN: NO0010816093
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Elkem Asa Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Elkem Asa Registered wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,034 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,330 NOK je Aktie erzielt worden.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 80,76 Prozent auf 7,69 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,26 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,49 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,050 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 31,66 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 16,65 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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