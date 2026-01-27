Elkem Asa Registered Shs Aktie

Elkem Asa Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGEL / ISIN: NO0010816093

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Elkem Asa Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Elkem Asa Registered lädt voraussichtlich am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,010 NOK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,030 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 69,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,34 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,33 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,765 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,770 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 30,65 Milliarden NOK, gegenüber 17,68 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Elkem Asa Registered Shs

Analysen zu Elkem Asa Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Elkem Asa Registered Shs 2,56 -0,54% Elkem Asa Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

