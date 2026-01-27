Erste Schätzungen: Elkem Asa Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Elkem Asa Registered lädt voraussichtlich am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,010 NOK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,030 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 69,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,34 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,33 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,765 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,770 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 30,65 Milliarden NOK, gegenüber 17,68 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at