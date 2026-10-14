Elkem Asa Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JGEL / ISIN: NO0010816093
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Elkem Asa Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Elkem Asa Registered wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,296 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 NOK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Elkem Asa Registered 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,78 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Elkem Asa Registered 4,11 Milliarden NOK umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,242 NOK, gegenüber -1,050 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 15,61 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 16,65 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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